airBalticTraining kauft Diamond Flugzeuge

Diamond Aircraft DA42-VI (Foto: Diamond Aircraft)

airBalticTraining hat vier Diamond Aircraft Schulungsflugzeuge, drei einmotorige DA40 NG und eine zweimotorige DA42-VI und einen Diamond DSIM Flugsimulator bestellt.

In diesen Festauftrag wurde auch eine Option auf elf weitere Diamond Flugzeuge, für die neu gegründete „Pilot Academy at airBaltic Training“ eingehandelt. Die Flugzeuge werden voraussichtlich im Mai 2018 geliefert.

Pauls Calitis, Vorstandsmitglied bei airBalticTraining: “Wir sind uns sicher, dass die Flugzeuge von Diamond Aircraft die sichersten und modernsten Schulungsflugzeuge sind. Für die Vorbereitung unserer zukünftigen Piloten für die Bombardier C Series, ist es entscheidend, dass die Trainingsmaschine ein Cockpit mit entsprechend großen LCD Displays mit optimierter Bedienungs- und Darstellungsfunktion hat und zusätzlich insgesamt sehr effizient ist.“

Diamond Aircraft DA40 NG (Foto: Diamond Aircraft)

Amila Spiegel, Sales & Marketing Director, Diamond Aircraft Industries GmbH: “Wir sind stolz, dass airBaltic unsere Flugtrainingslösungen gewählt hat. Mit unserer Flotte von DA40 NG und DA42-VI – beide ausgestattet mit dem kraftstoffsparenden AE300 Jet-A1 Motoren und dem neuesten Garmin NXi Glascockpit – und unserem Flugsimulator, wird airBaltic von einem hohen Standardisierungsgrad in der Wartung, bei den Ersatzteilen und Abläufen profitieren. Wir sind überzeugt, dass das Diamond Flottenkonzept zu der Erfolgsstory des Unternehmens beitragen wird.“

Vilmantas Mazonas, Managing Director von airBalticTraining: “Als wir letzten Dezember die Gründund der Pilot Academy bekannt gegeben haben, war das Interesse potentieller Studenten gewaltig. Wir haben mehr als 200 Bewerbungen erhalten, aus denen wir die erste Klasse mit zwölf Studenten ausgewählt haben. Das theoretische Training wird im März beginnen und in circa drei Monaten wird die erste Klasse bereits die Möglichkeit haben, in einem unserer brandneuen Schulungsflugzeuge Platz zu nehmen.“

airBaltic bedient mehr als 60 Destinationen ausgehend von ihrer Basis in Riga, Lettland. Von jedem dieser Orte, bietet airBaltic bequeme Verbindungen via Riga nach Europa, Skandinavien, CIS und in den Mittleren Osten an. Außerdem im Angebot: Direktflüge von Tallinn und Vilnius.

Diamond Aircraft, Air Baltic