Zweiter G600 im Flugtestprogramm

Gulfstream G600 second prototype first flight (Foto: Gulfstream)

Seit dem 24. Februar 2017 steht der zweite Gulfstream G600 Prototyp im Flugtestprogramm, der Erstflug dauerte 4 Stunden und 26 Minuten.

Beim ersten Testflug pilotierten die beiden Testpiloten N720GD bereits auf seine maximal zugelassene Reiseflughöhe von 51.000 Fuß (15.545 Meter), die Maschine erreichte laut Gulfstream beim Jungfernflug bereits eine Geschwindigkeit von Mach 0,87.

Gulfstream G600 second prototype first flight landing (Foto: Gulfstream)

Der erste G600-Prototyp bestritt am 17. Dezember seinen Erstflug und hat bis zum 24. Februar über 150 Flugstunden bei 22 Einsätzen ohne Zwischenfälle absolvieren können. Die zweite Maschine wird in Kürze mit Belastungstests beginnen, während der erste Prototyp aktuell kritische Flattertests durchführt.

Gulfstream hat im Oktober 2014 die zwei neuen Large Cabine Long Range Jets G500 und G600 vorgestellt. Die Fly-by-Wire gesteuerten Business Jets G500 und G600 sind zwischen der G450 und der größten G650 positioniert und werden die beiden Muster G450 und G550 ablösen. Die G500 hat Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist mit Toiletten vorn und hinten ausgerüstet. Eine vollwertige Küche kann vorn oder hinten eingebaut werden.

Die G500 hat bei einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 eine geplante Reichweitenleistung von 5.000 Nautischen Meilen (9.260 km) sowie 3.800 Nautische Meilen (7.038 km) bei Mach 0,90. Die G600 dagegen bringt ihre Passagiere bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 0,85 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit, sowie 4.800 Nautische Meilen bei (8.890 km) bei einer Geschwindigkeit von Mach 0,90.

Gulfstream erwartet die Zulassung der G500 im Jahre 2017, die Indienststellung ist für Anfang 2018 vorgesehen. Die G600 soll ihre Zulassung 2018 erhalten, ihre Indienststellung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.