Zweiter Denali Prototyp abgehoben

Zweiter Beechcraft Denali Prototyp (Foto: Textron Aviation)

Am 16. Juni 2022 startete der zweite Prototyp des einmotorigen Nutzflugzeuges Beechcraft Denali in Wichita zu seinem erfolgreichen Jungfernflug.

Der Jungfernflug fand auf dem Beechcraft Werksgelände Campus auf dem Eisenhower International Airport in Wichita im US-Bundesstaat Kansas statt und dauerte zwei Stunden und eine Minute. Die beiden Testpiloten stiegen mit dem zweiten Denali Prototyp auf eine Flughöhe von 15.500 Fuss und erreichten eine Fluggeschwindigkeit von 240 Knoten. Der zweite Prototyp unterstützt die erste Denali im weiteren Flugtestprogramm, dieses hat inzwischen 250 Flugstunden erreicht hat.

Die Beechcraft Denali ist mit dem neuen Catalyst Triebwerk von General Electric Aviation ausgerüstet, dieses wird momentan an einer King Air im Flug getestet und hat bereits mehr als 2.450 Teststunden hinter sich gebracht. Nach Angaben von GE soll das neu entwickelte Turboprop Triebwerk mithilfe verschiedener Getriebeversionen zwischen 862 und 1.673 Wellen-PS leisten. Das Catalyst soll als Konkurrenz zu dem PT-6A von Pratt & Whitney auf den Markt gebracht werden.

Bei der Beechcraft Denali handelt es sich um ein einmotoriges Turbopropellerflugzeug in der Klasse der PC-12 von Pilatus Aircraft. Die Denali soll ab dem Jahr 2023 auf dem Markt verfügbar sein.

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