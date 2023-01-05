Zwei Twin Otter für die Philippinen

De Havilland Canada Twin Otter Series 400 (Foto: De Havilland Aircraft of Canada)

De Havilland Canada hat am 20. Dezember 2022 bekanntgegeben, dass die philippinische Island Aviation zwei neue Twin Otter Series 400 in Auftrag gegeben hat.

Island Aviation wurde 2003 als A. Soriano Aviation gegründet und ist eine Charterfluggesellschaft mit Sitz in Manila auf den Philippinen. Die Fluggesellschaft bietet mit drei Dornier 228 Charterflüge ab der Basis Manila an.

"Wir haben uns für die Twin Otter entschieden, weil sie sich seit langem durch Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten auszeichnet", sagte Captain Emmanuel ("Butch") Generoso, Flugbetriebsleiter von Island Aviation "Wir freuen uns auf die Wiederaufnahme der Twin Otter in unsere Flotte, wo sie das exklusive Resort Amanpulo mit Flügen von Manila aus bedienen werden".

"De Havilland Canada ist hocherfreut, dass die Twin Otter nach langer Abwesenheit wieder auf den Philippinen eingesetzt wird, und zwar von einem so erfahrenen und angesehenen Betreiber wie Island Aviation", sagte Philippe Poutissou, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada.