Zehn Jahre Bombardier Global 5000

Bombardier Global 5000 (Foto: Bombardier)

Bombardier konnte vor zehn Jahren, am 18. April 2005, den ersten Global 5000 Langstrecken Business Jet an einen Kunden übergeben.

Der Global 5000 setzte im Markt für Geschäftsreisejets bei seiner Markteinführung neue Maßstäbe. Mit keinem anderen Jet in diesem Größensegment konnten die Passagiere bequemer, schneller und weiter fliegen als mit dem Global 5000. Seit seiner Markteinführung konnte Bombardier 180 Global 5000 absetzen, die zusammen bereits mehr als 300.000 Flugstunden und 140.000 Landungen bei einer Einsatzverfügbarkeit von 99,8 Prozent absolviert haben.