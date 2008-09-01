X2 absolvierte Jungfernflug

Am Mittwoch, dem 27. August 2008, startete der zukunftsweisende X2 Technologieträger von Sikorsky zu seinem Erstflug.

Der Jungfernflug des revolutionären X2 dauerte 30 Minuten. Der Technologieträger wurde durch den Cheftestpiloten von Sikorsky, Kevin Bredenbeck, geflogen. Nach vier Jahren Entwicklungs- und Bauzeit konnte der Versuchsträger mit seinen zwei gegenläufigen Hauptrotoren und einem Stosspropeller erstmals kurz im Flug erprobt werden. Sikorsky erwartet mit diesem Fluggerät die Zukunft der Hubschrauber Technologie nachhaltig zu prägen.