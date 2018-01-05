Wingly präsentiert einmal gratis landen

Mein Erster Flug von Les Eplatures nach Grenchen preparation for Approach(Foto: R. Kühni)

Kostenlos landen zu dürfen ist der Traum eines jeden Piloten. Dieser Traum wird nun von Wingly, der Mitflugzentrale, erfüllt.

Gemeinsam mit regionalen Flugplätzen in ganz Deutschland möchten wir die Luftfahrt fördern. Piloten sollen angeregt werden, neue Orte und ihr Heimatland zu erkunden und ihre Gäste zu einzigartigen Zielen zu bewegen.

In der europäischen Luftfahrt bezahlen Piloten jedes Mal, wenn sie mit dem Flugzeug auf einer neuen Piste aufsetzen. Das ändert sich dank vielen, starken Partnern, welche ab dem 1. Januar allen Wingly Piloten eine kostenfreie Landung auf ihren Plätzen erlauben. Den Anfang setzt der Flugplatz Koblenz-Winningen (ICAO-Kennung: EDRK), der beispielsweise zu einer gemütlichen Wanderung durch die Weinberge oder den Bummel durch Koblenz einlädt. In den folgenden Monaten darf man auf eine wilde Mischung gespannt sein: Flugplätze in Berlin-Brandenburg, dem Süden, Saarland aber auch in Hessen laden ein. Im Sommer darf man dann besonders auf Ziele an Nord- und Ostsee gespannt sein.

“Wir freuen uns, diese Initiative als Erste unterstützen zu dürfen und heißen die Wingly Community herzlich willkommen”, so Hannelore Kaindl vom Flugplatz Koblenz-Winningen. “Wir helfen bereits mehr als 3.500 Piloten in Deutschland, günstiger zu fliegen und ihre Leidenschaft zu teilen. Nun möchten wir einen Schritt weitergehen und ein wenig Inspiration für neue Reiseziele geben”, schließt Melanie Engl, Country Managerin DACH, ab.

Also, Gutschein herunterladen, einsteigen und Deutschland entdecken!

Mehr dazu: https://de.wingly.io/flugplatz-des-monats

Über Wingly



Wingly bringt Piloten und Passagiere zusammen: Auf der Web-Plattform inserieren über 8.500 private Piloten, welche Strecken sie wann fliegen; potenzielle Passagiere können über das System einfach und verbindlich buchen. Zwei Jahre nach Start sind mehr als 100.000 Nutzer registriert und über 45.000 Flüge zu hunderten Zielen angeboten. Tendenz steigend. Neben den Routen gibt es viele Angebote für kurze und ausführliche Rundflüge. Das Prinzip funktioniert wie bei einer klassischen Mitfahrzentrale und ist erstaunlich günstig. Wingly möchte Menschen für das Fliegen begeistern und die Welt der Luftfahrt demokratisieren.