Winglets jetzt auch für die Citation CJ Familie

Nach den Winglets für die Cirrus SR22 fächert Tamarack Aerospace ihr Angebot breiter und bietet auch Winglets für die Cessna Citation CJ Familie an. Die effizienzsteigernden Flügelrandabschlüsse wurden an der NBAA in Orlando vorgestellt.

Die Technologiefirma Tamarack Aerospace aus Sandpoint in Idaho hat am 23. Oktober 2012 erstmals eine Cessna Citation CJ2 mit Active Winglets geflogen. Der mit Winglets ausgerüstete Jet wurde an der NBAA in Orlando ausgestellt und konnte vom Fachpublikum in Augenschein genommen werden. Das neuartige Winglet System besteht aus verlängerten Flügelspitzen sowie computergesteuerten Flächen, die wie kleine Querruder aussehen und zu einer zusätzlichen Reduzierung des Luftwiderstands führen. Tamarack Aerospace hat sich das Prinzip und das System patentieren lassen. Durch das neue Winglet System erhöht sich die Anfangssteigrate des Flugzeugs, und die maximale Zuladung mit vollen Tanks wächst ebenfalls an.