Weitere Pilatus PC-12 für Tradewind

Pilatus PC-12 NGX (Foto: Pilatus Aircraft)

Tradewind Aviation hat bei Pilatus einen Kaufvertrag über 20 PC-12 NGX unterzeichnet und wird damit zu einem der grössten PC-12 Betreiber weltweit.

Mit dieser Bestellung erweitert der US-amerikanische Charterspezialist seine PC-12 Flotte auf insgesamt 38 Maschinen. Die erste einmotorige Turboprop-Maschine der neusten Generation wird im dritten Quartal 2022 ausgeliefert. Über die kommenden fünf Jahre werden dann drei bis vier PC-12 NGX jährlich übergeben.

Das US-Unternehmen Tradewind Aviation macht seit 2001 private Charter- als auch Linienflüge in den USA und in der Karibik. Der Kauf der PC-12 NGX stärkt nicht nur die langjährige Beziehung zwischen Tradewind und Pilatus, sondern ermöglicht es dem privaten Lufttransportunternehmen, seine Pilatus Flotte erheblich zu verbessern, wovon schlussendlich die Passagiere wie auch die Crews profitieren werden.

Eric Zipkin, Mitgründer und Präsident von Tradewind Aviation, sagt: «Wir sind sehr stolz, unsere Pilatus PC-12 Flotte zu erneuern und unsere Partnerschaft mit dem angesehenen Branchenführer Pilatus weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit diesen brandneuen Flugzeugen einen hervorragenden Service zu bieten und unser Wachstum in den kommenden Jahren fortzusetzen.»

Thomas Bosshard, CEO der US-Tochtergesellschaft von Pilatus, der Pilatus Business Aircraft Ltd, fügt hinzu: «Unsere Kunden schätzen die Zuverlässigkeit, die Leistung, die Sicherheit und die Innovation, die der PC-12 NGX zu bieten hat. Die Nachfrage auf dem Markt ist ungebrochen hoch, was die Einzigartigkeit des Flugzeuges bestätigt. Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Tradewind auszubauen und wir sind dankbar, Teil ihres zukünftigen Erfolges zu sein.»

Tradewind verzeichnet eine jährlich stetig steigende Nachfrage nach privaten Charterflügen. Die Airline plant, neue Flugrouten in ihr Netz aufzunehmen und zusätzliche Serviceoptionen anzubieten.

PC-12 NGX – der intelligenteste Turboprop aller Zeiten

Das PT6E-67XP-Triebwerk von Pratt & Whitney Canada des PC-12 NGX ist mit dem patentierten elektronischen Propeller- und Motorsteuerungssystem (EPECS) ausgestattet. Dieses Kontrollsystem vereinfacht das Starten des Triebwerks, verringert die Arbeitsbelastung des Piloten und ermöglicht eine simplere Leistungssteuerung und -überwachung. Der einmotorige PC-12 NGX deckt sich zudem mit dem Nachhaltigkeits-Engagement von Tradewind, die Ziele mit möglichst wenig Treibstoffverbrauch zu erreichen.