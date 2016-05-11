Waiex B-Model absolvierte Jungfernflug

Waiex B-Model absolviert Erstflug

Sonex hat am 6. Mai 2016 das neue Kleinflugzeug Waiex B-Model in die Luft gebracht, der Jungfernflug verlief laut Sonex problemlos.

Der erste Prototyp ist auf die Kennung N112YB immatrikuliert und ist auf den Namen „The Spirit oft he Red One“ getauft. Am Steuer war Sonex T-Flight Chef Fluglehrer Joe Norris. Joe war zufrieden mit dem Erstflug und meinte zu dem ersten Flug mit dem Waiex-B, der von einem Aero Vee Turbo Motor angetrieben wird:“Die Temperaturen waren im grünen Bereich und es fliegt wie eine Sonex“.