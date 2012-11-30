Vistajet platziert bei Bombardier Grossauftrag

Vistajet hat bei Bombardier je fünfundzwanzig Global 5000 und Global 6000 sowie sechs Global 8000 Business Jets bestellt und Kaufoptionen für weitere 86 Global Jets erworben.

Der Auftragswert für die fest bestellten Maschinen entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Marktwert von 3,1 Milliarden US Dollar. Die Kaufoptionen beziffert Bombardier auf 4,7 Milliarden US Dollar. VistaJet ist ursprünglich ein Business Jet Betreiber aus Österreich, der seinen Hauptsitz heute im schweizerischen Kanton Zug unterhält. Die Kaufoptionen unterteilen sich auf je vierzig Global 5000 und Global 6000 sowie sechs Global 8000.