Vista platziert Bestellung für Challenger 3500

Vista platziert Großbestellung für Challenger 3500 (Foto: Bombardier)

Bombardier hat eine Festbestellungen des langjährigen Kunden Vista über 40 Challenger 3500 Geschäftsreisejets mit Kaufoptionen für weitere 120 Flugzeuge bekanntgegeben.

Der kanadische Flugzeugbauer kann sich über einen Auftrag mit einem Marktwert von 1,18 Milliarden US-Dollar freuen. Falls alle weiteren Kaufoptionen ausgeübt werden, beläuft sich der Gesamtauftragswert für alle 160 Flugzeuge auf 4,72 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen Vista erklärte, die Auslieferungen würden in Kürze beginnen und sich über einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken. Die neue Challenger 3500 soll einige der älteren Challenger 300 ersetzen, die in den USA im Einsatz waren und zuvor in den Farben von XOJET flogen.