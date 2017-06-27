Vierter Gulfstream G600 abgehoben

Gulfstream G600 fourth prototype first flight (Foto: Gulfstream)

Am 21. Juni 2017 startete der vierte Gulfstream G600 Prototyp in Savannah, Georgia zu seinem Jungfernflug. Der erste Testflug dauerte 1 Stunde und 18 Minuten.

Laut Gulfstream startete der vierte G600 Prototyp um 18:50 Uhr Lokalzeit auf dem Savannah-Hilton Head International Airport zu seinem erfolgreichen Erstflug. Die Piloten steuerten das Flugzeug auf eine Höhe von 51.000 Fuß (15.545 Meter) und erreichten während dem Flug bereits die maximale Fluggeschwindigkeit von Mach 0.925. Die Landung erfolgte um 20:08 Lokalzeit auf dem Ausgangsflughafen.

Der erste G600 Prototyp bestritt am 17. Dezember 2016 seinen Jungfernflug, das zweite Flugzeug folgte am 24. Februar 2017 und das dritte Testflugzeug absolvierte am 5. Mai 2017 seinen ersten Erprobungsflug. Die vier G600 Prototypen haben bei mehr als 130 Flügen inzwischen 570 Flugstunden absolviert.

Gulfstream hat im Oktober 2014 die zwei neuen Large Cabine Long Range Jets G500 und G600 vorgestellt. Die zwei neuen Fly-by-Wire gesteuerten Business Jets sind zwischen der G450 und der größten G650 positioniert und werden die beiden Muster G450 und G550 ablösen. Die G600 bietet Platz für bis zu 19 Passagiere. Sie ist mit zwei Toiletten ausgerüstet, die vordere wird in der Regel von der Besatzung benutzt und die hintere ist großzügiger ausgelegt und steht den Passagieren zur Verfügung. Eine vollwertige Küche kann vorn oder hinten eingebaut werden.

Die G600 kann mit acht Passagieren und einer Reisefluggeschwindigkeit von Mach 0,85 bis zu 6.200 Nautische Meilen (11.482 km) weit fliegen. Von London aus können mit dieser Reichweitenleistung praktisch alle wichtigen Wirtschaftszentren nonstop angeflogen werden. Auch mit einer höheren Reisegeschwindigkeit von Mach 0.90 kann die G600 immer noch Strecken von bis zu 4.800 Nautische Meilen (8.890 Kilometer) direkt überwinden.

Die G600 soll ihre Zulassung 2018 erhalten, ihre Indienststellung ist für das Jahr 2019 vorgesehen.