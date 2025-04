Viele Rega Einsätze über Ostern

Rega Airbus H145 Hubschrauber (Foto: Rega)

Die Helikopter-Crews der Rega standen von Karfreitag, 18. April, bis Ostermontag, 21. April, für rund 120 Patientinnen und Patienten im Einsatz.

Im gleichen Zeitraum flogen die Crews der drei Ambulanzjets Patientinnen und Patienten aus Dänemark, Marokko, Mallorca, Portugal sowie aus der Türkei zurück in ihre Heimat.

Am Karfreitag, 18. April, flog die Lausanner Rega-Crew ihren ersten Einsatz mit ihrem neuen Rettungshelikopter, welcher der Crew am Vortag übergeben worden war. Die Lausanner Basis ist schweizweit die erste, die das neue Einsatzmittel bereits erhalten hat. Bis Ende 2026 werden alle Einsatzbasen mit dem neuen Rettungshelikopter des Typs H145 D3 ausgerüstet. Gleich beim ersten Einsatz war die Hilfe aus der Luft mit der Rettungswinde gefragt: Vier Personen waren am späten Nachmittag auf einem Wanderweg bei Rochers-de-Naye (VD) blockiert und mussten aus ihrer misslichen Lage evakuiert werden. Dabei wurde die Lausanner Crew von einem «Rettungsspezialisten Helikopter» der Alpinen Rettung Schweiz unterstützt.

Bergung eines verletzten Mountainbikers in Turbenthal (ZH)

Am Sonntag, 20. April, stürzte ein Mountainbiker oberhalb von Neubrunn im Zürcher Tösstal im unwegsamen, bewaldeten Gelände und verletzte sich dabei erheblich. Der Einsatzleiter der Helikopter-Einsatzzentrale bot die Crew der Basis Dübendorf auf, die den Einsatzort in wenigen Flugminuten erreichte. Mit der Rettungswinde konnte der Notarzt zum Patienten heruntergelassen werden. Während der Notarzt den Patienten im steilen Gelände medizinisch versorgte, holte die Helikopter-Crew einen Höhenretter der Berufsfeuerwehr Zürich zur Unterstützung für die Rettung aus dem steilen Gelände. Zurück am Einsatzort konnte der Patient schliesslich an der Rettungswinde ausgeflogen und ins nächste geeignete Spital transportiert werden.

Rega Fünf-Blatt-Rotor Helikopter (Foto: Rega)

Suchflug nach vermisstem Windsurfer auf dem Walensee (SG)

Ebenfalls am Sonntagnachmittag, 20. April, wurde die Rega von der Kantonspolizei St.Gallen für einen Suchflug über dem Walensee (SG) aufgeboten. Ein Windsurfer wurde vermisst, sein Brett war ans Ufer gespült worden. Die aufgebotene Crew der Rega-Basis Mollis suchte aus der Luft zwischen Murg und Unterterzen nach dem Mann. Nach einiger Zeit konnte die Polizei Entwarnung geben: Der Mann war selbständig ans Ufer gelangt und konnte sich bei den Einsatzkräften melden.

Erste Rega Einsätze mit dem Airbus H145 D3 (Foto: Rega)

Einsatzaufkommen widerspiegelt durchzogenes Wetter

Die rund 120 Helikopter-Einsätze über die Ostertage deckten das breite Einsatzspektrum der Rega ab: Die Crews standen unter anderem für Patientinnen und Patienten mit akuten Erkrankungen, für Verlegungsflüge von Regional- in Zentrumsspitäler sowie nach Wasser-, Wintersport-, Berg-, Flug-, und Verkehrsunfällen im Einsatz. Das Einsatzaufkommen entspricht in etwa jenem des Vorjahres, als ebenfalls unbeständiges Wetter für relativ ruhige Ostertage sorgte. Allgemein widerspiegeln die Einsatzzahlen der Helikopter-Crews die Wetterbedingungen, das Freizeitverhalten und die Reisetätigkeit der Bevölkerung sowie ausländischer Touristen in der Schweiz.