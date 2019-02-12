Update zur Citation Mustang Interest Group

Cessna Citation Mustang (Foto: Textron)

Die Citation Mustang Interest Group, kurz CMIG, konnte im ersten halben Jahr ihres Bestehens bereits viele neue Mitglieder und Freunde gewinnen.

Vom 25.4. bis 28.04.2019 findet eine große Tagung des Vereins statt. Der Tagungsort ist das brandneue 5* Hotel Grand Park im historisch interessanten Ort Rovinj (Istrien). Dem Erfahrungsaustausch und den Fachgesprächen wird ein breiter Raum gewidmet. Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen und garantiert den Teilnehmern lukullische Highlights der Trüffelregion Istriens.

Interessierte Mustang Eigentümer, Piloten und Freunde können sich gern beim Vereinssprecher Hans-Alfred Kaut melden ([email protected]). Weitere Informationen über den Verein gibt es auf der Homepage www.cmig.aero.