Unfallraten in der Allgemeinen Luftfahrt sinken

Piper PA-44 Seminole L3 (Foto: L3 Commercial Aviation)

Die jährliche Sicherheitsanalyse der AOPA zeigt für 2024 einen Rückgang tödlicher Unfälle; pilotenbezogene Faktoren bleiben jedoch die Hauptursache für Unfälle in der Allgemeinen Luftfahrt.

Das Air Safety Institute der Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA) hat in der vergangenen Woche seinen 36. „Richard G. McSpadden Report“ veröffentlicht. Demnach sind sowohl die Gesamtzahl der Unfälle in der allgemeinen Luftfahrt als auch die Zahl der tödlichen Unfälle im Jahr 2024 zurückgegangen – ein Trend, der den allgemeinen Rückgang der Unfallzahlen in diesem Sektor über das letzte Jahrzehnt fortsetzt.

Laut dem Bericht verzeichnete die allgemeine Luftfahrt im Jahr 2024 insgesamt 1.064 Unfälle, von denen 164 tödlich endeten. Die Gesamtzahl der Unfälle sank auf 3,69 pro 100.000 Flugstunden (gegenüber 3,86 im Jahr 2023), während die Rate der tödlichen Unfälle von 0,65 auf 0,57 zurückging.

Unfälle mit Bezug zum Piloten

Auf den nichtgewerblichen Betrieb von Flugzeugen mit festen Tragflächen entfielen 902 Unfälle und 235 Todesopfer. Etwa 71 Prozent der Unfälle in dieser Kategorie waren auf Faktoren zurückzuführen, die mit dem Piloten in Zusammenhang stehen, während mechanische Probleme etwa 21 Prozent ausmachten. Von den 332 Unfällen, die sich während der Landung ereigneten, verliefen fünf tödlich; bei den 202 Unfällen, die sich während des Starts oder Steigflugs ereigneten, waren es 36.

„Während es im Jahr 2024 lediglich 55 Unfälle bei Flugmanövern gab, endete fast die Hälfte davon tödlich“, heißt es in dem Bericht.

Der Verlust der Kontrolle während des Fluges war die häufigste Ursache für Unfälle bei Flugmanövern. Das Institut verzeichnete zudem 106 Unfälle im Zusammenhang mit dem Kraftstoffmanagement, von denen 10 tödlich verliefen.

Gewerblicher Flugbetrieb und Hubschraubereinsätze

Im gewerblichen Betrieb von Flächenflugzeugen wurden 59 Unfälle registriert, darunter 10 mit tödlichem Ausgang; die Mehrheit dieser Vorfälle war auf pilotenbezogene Faktoren zurückzuführen. Bei nicht-gewerblichen Hubschraubereinsätzen kam es zu 69 Unfällen, von denen acht tödlich endeten, während im gewerblichen Hubschrauberbetrieb 34 Unfälle verzeichnet wurden, sieben davon mit tödlichem Ausgang. Die jährliche Analyse – früher bekannt als „Joseph T. Nall Report“ – wird alle 30 Tage aktualisiert und enthält historische Unfalldaten, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen.