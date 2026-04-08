UL-Infotage 2026 in Schmallenberg

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Vom 13. bis zum 14. Juni 2026 trifft sich die Ultraleichtszene am Flugplatz Schmallenberg zu einer Ausstellung und dem Dialogforum der deutschen Ultraleichtfliegerei.

Wenn sich im Juni über dem Sauerland die Propeller drehen und der Duft von MOGAS durch das Schmallenberger Bergland zieht, kehrt ein Termin zurück, der in der deutschen UL-Szene längst einen festen Platz hat: die UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg-Rennefeld (EDKR). Am 13. und 14. Juni 2026 – mit Anreise bereits am 12. Juni – wartet weit mehr als eine Ausstellung auf die Besucher. Wer kommt, erlebt Ultraleichtfliegerei in ihrer lebendigsten Form: voll mit Technik, Gesprächen und dem unverwechselbaren Geist einer Szene, die weiß, dass das Fliegen erst am Platz so richtig beginnt.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Von der Notwendigkeit zur Plattform

Die Wurzeln der UL-Infotage reichen ins Jahr 2019 zurück – eine Zeit, in der die Einführung der 600-Kilogramm-Klasse die gesamte Branche vor ungeklärte Fragen stellte. Zulassungsverfahren, Auflastung bestehender Muster, praktische Umsetzung: Hersteller, Verbände und Vereine standen gleichermaßen vor Herausforderungen, für die es keinen fertig ausgearbeiteten Lösungsweg gab. Die Antwort darauf war denkbar direkt: alle an einen Tisch bringen. Aus dieser Idee von Volker Engelmann entstanden die UL-Infotage – und mit ihnen eine der lebendigsten Begegnungsplattformen, die der deutsche Luftsport in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Ausstellen, fliegen, überzeugen

Für Hersteller von Ultraleichtflugzeugen, Avioniksystemen und fliegerischer Ausrüstung bietet Schmallenberg-Rennefeld Bedingungen, die kaum eine andere Veranstaltung dieser Art bieten kann. Die großzügigen Ausstellungsflächen erlauben die Präsentation ganzer Flugzeugflotten – und das nicht nur am Boden. Vorführ-, Demonstrations- und Probeflüge gehören zum festen Bestandteil des Programms und geben Interessierten die seltene Möglichkeit, neue Muster nicht nur zu betrachten, sondern sie unmittelbar zu erleben.

Das Publikum ist dabei so spezialisiert wie kaum anderswo: aktive Pilotinnen und Piloten, Vereinsvertreter, Flugschulen und ernsthafte Kaufinteressenten – eine Zielgruppe, die weiß, was sie sieht, und die Entscheidungen trifft.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Zwei Tage, volles Programm

An beiden Tagen laufen Ausstellung und Probeflüge parallel – wer also erst am Sonntag anreist, verpasst kein Flugzeug und keinen Startplatz. Der Sonntag hat dabei sein eigenes Profil: Zusätzlich zum Ausstellungsbetrieb findet ein Vortragsprogramm statt, das aktuelle Themen der Ultraleichtfliegerei aufgreift. Gleichzeitig läuft eine Fluglehrer-Fortbildung – ein konkretes Angebot für alle, die in der fliegerischen Ausbildung tätig sind und sich ohne weiten Anfahrtsweg professionell weiterentwickeln möchten. Schmallenberg-Rennefeld wird damit an diesem Wochenende zum Lern- und Begegnungsort gleichermaßen.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Neu: Teilemarkt und Flieger-Flohmarkt

Erstmals öffnet im Rahmen der UL-Infotage ein eigener Marktplatz für neue und gebrauchte Flugzeugteile, Zubehör und Ausrüstung. Neben professionellen Anbietern sind ausdrücklich auch Privatpersonen eingeladen: Wer ein altes Variometer auf dem Dachboden hat, seltene Ersatzteile loswerden oder einfach stöbern möchte, ist hier genau richtig. Diese Art von Begegnung zwischen Angebot und Nachfrage ist im organisierten Luftsport selten – und genau deshalb umso wertvoller.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

AEROCLUB | NRW ist dabei – mit einer besonderen Überraschung

Auch der AEROCLUB | NRW e.V. ist mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten. Für alle Pilotinnen und Piloten, die mit dem eigenen Flieger anreisen, lohnt sich der Besuch am Stand ganz besonders: Der Landesverband verlost unter den fliegend Angereisten attraktive Preise. Und noch besser: Die Landegebühren am Platz entfallen vollständig. Also: Maschine aushallen und ab zum Rennefeld. Natürlich sind auch Echo-Flieger gern gesehene Gäste am Flugplatz.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Für alle, die das UL-Virus haben

Die Einladung der UL-Infotage richtet sich ausdrücklich an alle, die die Begeisterung fürs Fliegen teilen – unabhängig von Erfahrung und Lizenz. Ob erfahrene UL-Pilotin, Flugschüler kurz vor der Prüfung, Vereinsvorstand mit Sachthemen oder Neueinsteiger, der sich fragt, was die 600-Kilogramm-Klasse für ihn bedeutet: Schmallenberg bietet den Rahmen, in dem Fragen gestellt, Antworten gehört und Verbindungen geknüpft werden.

Fachvorträge, Sicherheitsinformationen, Herstellerpräsentationen und offene Diskussionsrunden ergänzen das Ausstellungsgeschehen zu einem Programm, das man so kompakt kaum anderswo findet.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

Fliegen, Feiern, Sauerland – der Abend gehört dazu

Wer die UL-Infotage kennt, weiß: Das Beste passiert oft nach Programmschluss. Schmallenberg-Rennefeld wird an diesen Tagen zu einem echten Gemeinschaftserlebnis – und das nicht zufällig. Das Sauerland bringt seine eigene Feier-Tradition mit: gute Gesellschaft, bodenständige Gastfreundschaft und eine Atmosphäre, in der man sich schnell zu Hause fühlt. Beim Lagerfeuer, gern begleitet vom inzwischen legendären „Bier nach Vier“, entstehen genau die Gespräche, aus denen neue Ideen, Kooperationen und manchmal auch neue Flugzeugprojekte hervorgehen. Das Campen unter der Fläche ist auch möglich. Es ist genau diese Mischung aus Fachwissen, Herzlichkeit und gelebter Gemeinschaft, die Schmallenberg-Rennefeld zu mehr macht als einer reinen Messe – die man so nur hier findet.

UL-Infotage am Flugplatz Schmallenberg (Foto: Dirk Rellecke | AEROCLUB | NRW)

TERMIN UND ORT

Anreise: ab Freitag, 12. Juni 2026 möglich

Veranstaltung: Samstag, 13. und Sonntag, 14. Juni 2026

Ort: Flugplatz Schmallenberg-Rennefeld (EDKR)

Web: www.ul-infotage.de

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