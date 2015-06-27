Turbine Otter in Alaska abgestürzt

Promech Air Turbine Otter (Promech Air)

Am Donnerstag, den 25. Juni 2015, ist über Alaska ein de Havilland Canada DHC-3T Vazar Turbine Otter abgestürzt, dabei kamen alle neun Insassen ums Leben.

Der Turbinen Otter startetet am Donnerstagnachmittag auf dem Flugplatz Ketchikan Waterfront zu einem Rundflug, an Bord befanden sich neben dem Piloten acht Touristen. Das einmotorige Wasserflugzeug stürzte aus noch unbekannten Gründen rund 25 Meilen nordöstlich von Ketchikan über unwegsamen Fjordgelände ab. Alle neun Insassen kamen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben. Die US-amerikanische Transportbehörde NTSB hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Zum Unfallzeitpunkt fiel aus tief hängenden Wolken Regen. Solche Unfälle lassen sich häufig aufs schlechte Wetter zurückführen.

Bei dem Flugzeug handelt es sich um ein einmotoriges Schwimmerflugzeug mit Turbinenantrieb, die de Havilland Canada DHC-3T Vazar Turbine Otter war in Alaska auf die Immatrikulation N270PA zugelassen. Das Flugzeug gehörte Promech Air, einem erfahrenen Rundfluganbieter aus Alaska. Die Maschine wurde 1958 gebaut.