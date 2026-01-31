Trump will Bombardier Flugzeugen die Zulassung entziehen

Delta Connect Bombardier CRJ900 (Foto: Bombardier)

Präsident Donald Trump droht dem kanadischen Flugzeugbauer die Zulassung seiner Flugzeuge in den USA zu entziehen, Grund dafür seien nicht zugelassene Gulfstream Jets in Kanada.

In einem Social-Media-Beitrag vom 29. Januar 2026 erklärte Präsident Donald Trump, er werde die Zulassung für Bombardiers Global Express-Flugzeuge und alle in Kanada hergestellten Flugzeuge in den USA entziehen, bis Transport Canada die Gulfstream-Flugzeuge G500, G600, G700 und G800 zertifiziert habe. Trumps Beitrag auf Truth Social könnte, falls er umgesetzt wird, Tausende von Flugzeugen in den USA betreffen.

„Wenn diese Situation aus irgendeinem Grund nicht umgehend korrigiert wird, werde ich Kanada mit einem 50-prozentigen Zoll auf alle in die Vereinigten Staaten von Amerika verkauften Flugzeuge belegen“, schrieb Trump.