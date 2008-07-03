Tecnam kauft CAG

Der italienische Flugzeugbauer Tecnam übernimmt 88 Prozent der spanischen Unternehmung Composite Aeronautic Group CAG.

Tecnam baut seit 1949 Kleinflugzeuge. Der Hersteller aus Neapel kann mit dem Kauf des spanischen Flugzeugbauers seine Produktionskapazität der kleinen Zweiplätzer von momentan 300 Maschinen auf 600 Flugzeuge pro Jahr ausweiten. Zudem werden die zusätzlichen Kapazitäten zum Bau des neuen Zweimotorigen Vierplätzers gebraucht, der momentan in der Zertifizierungsendphase steht.