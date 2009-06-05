Tecnam P2006T erhält EASA Zulassung

Tecnam hat für ihr zweimotoriges Reiseflugzeug P2006T die europäische Zulassung erhalten.

Bei der P2006T handelt es sich um einen Hochdecker mit zwei kleinen Rotax Motoren. Die Maschine verfügt auf beiden Seiten über eine normale Einstiegstüre und bietet Platz für vier Personen. Die beiden Rotax 912S3 leisten je 98 PS und verleihen dem geräumigen Reiseflugzeug eine Geschwindigkeit von rund 265 Kilometern pro Stunde. Das Cockpit ist mit einer zeitgemässen Avionik mit Bildschirmen ausgerüstet.