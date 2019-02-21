Tamarack Active Winglets für Citation CJ2+

Tamarack Active Winglet für Citation CJ2+ (Foto: Atlas Air Service)

Atlas Air Service hat als kürzlich zugelassenes autorisiertes Service Center seine erste Tamarack Active Winglets-Installation an einem Citation CJ2+ Jet erfolgreich abgeschlossen.

Bereits der Testflug im windigen hohen Norden bestätigte eine deutlich bessere Steigleistung und spürbare erhöhte Flugstabilität.

Tamarack Active Winglets sind derzeit die einzige aerodynamische Technologie am Markt, die ohne große strukturelle Änderungen Steigzeit und Treibstoffverbrauch reduziert und gleichzeitig Reichweite sowie Stabilität des Flugzeugs erhöht. Dies ermöglicht Flugzeugeignern eine erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung.

„Als Citation Jet-Experte bieten wir ein Active Winglet-Upgrade während des regulären Wartungsaufenthaltes bei uns in Bremen an. So vermeiden wir Ausfallzeiten und Überführungskosten für unsere Citation Wartungskunden.“, so Serkan Akin, Leiter CAMO / Auftragszentrum bei Atlas Air Service.

Atlas Air Service ist ein 1970 gegründetes Familienunternehmen und hat sich auf den Verkauf und die Wartung von Business Jets namhafter Hersteller spezialisiert.

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