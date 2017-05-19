Tag der offenen Tür Helikopterflug.ch

Helikopter im Flug (Foto: Helikopterflug.ch)

Die größte deutschsprachige Vermittlungsagentur für professionelle Helikopterflüge wird zehn Jahre alt.

Charterflüge, Rundflüge und Schnupperflüge für jedermann an mehr als 100 Standorten weltweit.

„Helikopter sind unsere große Leidenschaft“, sagt Helikopterpilot Mario Lang. „Jeder einzelne Start, jeder Flug begeistert mich aufs Neue. Ich habe das grosse Glück, dass ich mein einstiges Hobby erfolgreich zu meinem Beruf machen konnte. Heute lebe ich meinen Traum vom Fliegen, und es bereitet mir grosse Freude, andere Menschen einen Helikopterflug erleben zu lassen.“ 2003 absolvierte Lang in Beromünster die Prüfung zum Privatpiloten. 2007 gründete er Helikopterflug.ch. Heute betreibt der Pilot damit eines der größten Helikopter-Netzwerke in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben Starts zum „Helikopter selber fliegen“ organisiert sein Team individuelle Charterflüge, Rundflüge, Schnupperflüge und Romantikflüge an mehr als 100 Standorten weltweit – unter anderem auch in New York und Las Vegas. Das Unternehmen ist ausserdem exklusiver Vermittlungs-Partner für Helikopterflüge der weltweit bekannten Fluggesellschaft Air Zermatt.

Helikopter in Beromünster (Foto: Helikopterflug.ch)

„Im Vordergrund steht für uns immer die persönliche Beratung und Betreuung unserer Kunden“, betont Lang. „Das ist einer der wichtigsten Unterschiede zu vielen anderen Anbietern von Helikopterflügen: Wir sind unabhängig von bestimmten Standorten oder Helikopter-Typen.“ Die Berater im Team von Mario Lang sind Piloten und ausgebildete Fachkräfte. „Wir arbeiten nur mit professionellen Firmen und Piloten. Alle von uns vermittelten Helikopter sind erstklassig gewartet und für den kommerziellen Helikopter Einsatz zugelassen“, sagt Lang. „Wir legen Wert auf einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden und unseren Flug-Partnern. Und auf Sicherheit: Nur erstklassige Qualität und persönliches Engagement der Anbieter von Helikoterflüge garantieren ein einzigartiges Flugerlebnis mit einem Höchstmass an Sicherheit.“



Tag der offenen Tür Samstag 20. Mai 2017



Anlässlich des 10-jährigen Jubiläum feiert Helikopterflug.ch bei seiner Einsatzzentrale in Wohlenschwil einen Tag der offenen Tür. Neben Rundflügen die gemacht werden, ist der Rettungshelikopter EC135 „Lions1“ vom Birrfeld an diesem Tag vor Ort stationiert, Malwettbewerbe und Hüpfburg für Kinder und es ist für kulinarische Verpflegung gesorgt.

Eine Spezialität von Mario Lang sind individuelle Flugrouten, Routenbeschreibungen und Luftaufnahmen, unter anderem aus dem Helikopter heraus gedrehte 360-Grad-Videos:

Schweizer Alpen

Zugspitze



Interessenten können sich bei der kostenlosen Telefon-Hotline unter 0800 0700 13 zu Helikopterflügen weltweit beraten lassen.

Helikopterflug.ch Tag der offenen Tür Samstag 20. Mai 2017

Über Helikopterflug.ch

Der Verbund von Hubschrauberflug.de, Hubschrauberflug.at und Helikopterflug.ch ist der grösste Vermittler für professionelle Rundflüge im deutschsprachigen Raum. Seit 2007 bietet das inzwischen 11-köpfige Team um Gründer Mario Lang Helikopterflüge an. Mit einem Umsatz von fast 3 Millionen CHF in 2016 ist das Unternehmen gesund aufgestellt. Für 2017 erwartet Inhaber Lang ein Wachstum um weitere 20 Prozent. Dabei steht der Ausbau des internationalen Partner-Netzwerks für Hubschrauberflüge im Vordergrund.