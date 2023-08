Swiss AeroExpo findet 2010 im Birrfeld statt

Der Flugplatz Birrfeld wird Schauplatz der 2. Schweizer Luftfahrt-Messe für die allgemeine Luftfahrt «Swiss AeroExpo». Die Messe findet vom 20. bis 22. August 2010 statt.

Der Flugplatz Birrfeld wird Schauplatz der 2. Schweizer Luftfahrt-Messe für die allgemeine Luftfahrt «Swiss AeroExpo». Vom 20. bis 22. August 2010 präsentieren Unternehmen der Luftfahrtbranche während drei Tagen ihre Produkte.

Die «Swiss AeroExpo» hat für die zweite Auflage mit dem Flugplatz Birrfeld eine neue Heimat gefunden. Im vergangenen August fand die Premiere der Schweizer Luftfahrt-Messe für die allgemeine Luftfahrt auf dem Flugplatz Buochs (NW) statt. Nun ziehen die Betreiber mit der vielbeachteten Messe in den Aargau auf den Flugplatz Birrfeld. «Das Birrfeld bietet eine ideale Plattform für die Durchführung einer solchen Messe», sagt Ruedi Stählin, Initiant und Messeleiter der «Swiss AeroExpo». «Eine ideale Infrastruktur, die zentrale Lage und die Möglichkeit, ein interessantes Rahmenprogramm zu bieten, haben uns zur Wahl des Flugplatz Birrfeld bewogen», so Stählin. Empfangen wurden die Veranstalter mit offenen Armen. «Wir freuen uns, dass unser Flugplatz Gastgeber für die ’Swiss AeroExpo’ wird», betont Flugplatzleiter Roger Trüb. «Dies dokumentiert auch die Bedeutung des Flugplatz Birrfeld als Luftsportzentrum und wichtige Ausbildungsstätte für den Pilotennachwuchs.»

Für Fachpublikum und Öffentlichkeit

Die Fachmesse richtet sich mit der vorwiegend statischen Ausstellung, ergänzt durch verschiedene Vorführungen, an das Fachpublikum der Luftfahrt, aber auch an die Öffentlichkeit. Nebst Flugzeugen – vom modernen Ecolight bis zum anspruchsvollen Reiseflugzeug – werden Produkte aus den Bereichen Zubehör, Avionik und Unterhalt präsentiert sowie Wege aviatischer Ausbildungen aufgezeigt. Stählin rechnet mit rund 70 Ausstellern. «Für die Region und den Flugplatz Birrfeld stellt diese Messe eine Bereicherung dar», ist Roger Trüb überzeugt. An der ersten «Swiss AeroExpo» wurden der Öffentlichkeit gleich zwei schweizerische Weltneuheiten präsentiert: Die Votec 252T, ein zweiplätziger Kunstflug-Trainer, sowie das Mock-up der vierplätzigen Reisemaschine Traveler TR-230. «Schon heute steht fest, dass es auch 2010 wieder zu interessanten Premieren kommen wird», zeigt sich der Messeleiter erfreut.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Air France übernimmt ersten Airbus A380. IATA sieht ersten Lichtblick. Lufthansas Airbus A380 absolvierte im Oktober seinen Jungfernflug. Erfolgreicher Senkrechtstarter.