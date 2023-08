Susi Air bestellt sechs Cessna Grand Caravan Flugzeuge

Singapur – Cessna Aircraft Company, ein Unternehmen der Textron Inc., erhielt von der indonesischen Susi Air eine Bestellung über sechs Gran Caravan Turboprop Flugzeuge des Typs 208B.

Die sechs 208B Flugzeuge sollen 2009 und 2010 geliefert werden. Eines der Flugzeuge wird diese Woche von Cessna an der Flugzeugausstellung in Singapur präsentiert.

Im Moment operiert Susi mit acht Grand Caravans und wartet auf die Auslieferung zwei weiterer im ersten Quartal dieses Jahres.

2007 transportierte Susi Air von ihrem Basisflughafen in Medan aus auf vier Strecken mit zwei Flugzeugen mehr als 30.000 reguläre Passagiere. 2008 will das Unternehmen eine Passagierzahl von 100.000 erreichen. Der Rest der Flotte von Susi Air transportiert Frachtgut in abgelegene Provinzen Indonesiens und eines ist als Charterflugzeug mit VIP-Ausstattung in Jakarta stationiert.