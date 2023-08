Su-27 Flanker für Hobby Piloten

Ein Unternehmung aus den USA bietet zwei aufgefrischte Suchoi Su-27 Flanker für den privaten Gebrauch zum Kauf an.

In den USA fliegen dutzende demilitarisierte russische Kampfflugzeuge, die von enthusiastischen Piloten geflogen werden, herum. Der neuste Schrei sind zwei Su-27 Flanker, die für rund fünf Millionen US Dollar angeboten werden. Die beiden Maschinen wurden in der Ukraine demilitarisiert und aufgefrischt, bevor sie von der amerikanischen Unternehmung Tac Air Support übernommen wurden. Es handelt sich dabei um zwei Doppelsitzer, die in bestem Zustand sind. Die Triebwerke haben lediglich 19 Betriebsstunden auf dem Buckel und die beiden Su-27 waren nach der Auffrischung lediglich 16 Stunden in der Luft. Der Wiederverkäufer ist sicher, dass er für die beiden Super Fighter aus der ehemaligen Sowjetunion rasch Käufer finden wird. Die Maschinen können auch bei dem Spezialisten aus Reno gewartet werden. Link: TAC AIR