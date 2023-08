Slot Management Flughafen Zürich

Slots sind Zeitfenster, die den Flughafen Betreibern und der Flugsicherung dazu dienen, den Flugverkehr optimal zu steuern.

In Hauptverkehrszeiten muss ein Flughafen wie Zürich, Frankfurt oder London Heathrow sehr viel Flugverkehr managen, meistens gehen die Wünsche aller Verkehrsteilnehmer weit über die Kapazitätsgrenzen der Infrastruktur hinaus. Die Netzwerkcarrier müssen mit Inbound und Outbound Wellen planen, damit sie der Kundschaft optimale Verbindungen garantieren können, so ist es nicht erstaunlich, dass viele Maschinen zu ähnlichen Zeiten zur Landung einschweben und zu ähnlichen Zeiten an ihre Zielflughäfen ausschwärmen müssen. Dies kann für den Flughafenbetreiber oder die Flugsicherung, zu einer echten Herausforderung werden. In Zürich probiert man im Gespräch mit allen Verkehrsteilnehmern möglichst gute Lösungen zu erarbeiten, die für alle tragbar sind. Momentan sieht die Regel für Sichtflüge von und nach Zürich folgendermassen aus: Lokal Zeiten: 0600-0700 3 Anflüge 3 Starts 0700-0830 0 AnflügeStarts 0830-0930 3 Anflüge 3 Starts 0930-1030 0 Anflüge 4 Starts 1030-1200 5 Anflüge 5 Starts 1200-1400 0 Anflüge 0 Starts 1400-1630AnflügeStarts 1630-1800 0 AnflügeStarts 1800-2000 6 Anflüge 6 Starts 2000-2200 4 Anflüge 4 Starts Die Anzahl VFR Slots nahm zwar zu bestimmten Peak Hours ab, ist aber im Total gegenüber den letzten Jahren gestiegen. Mit dieser Lösung sind alle Kreise zuversichtlich, dass ein weiteres Nebeneinander in Zukunft gut möglich ist. Während der Euro 08 wird das BAZL voraussichtlich zusätzliche Einschränkungen für den VFR Verkehr erlassen. (Radius von 12nm rund um die Stadien 2 Std. VOR dem Spiel bis 2 Std. NACH dem Spiel) Piloten welche mit ihrer Maschine auch IFR fliegen können, haben zusätzlich auf der Internet Seite www.online-coordination.com die Möglichkeit sich über den aktuellen Stand der IFR Airport Slots online zu erkundigen. Go to: Slot Availability – Week, dann Flughafen auswählen und gewünschtes Datum eingeben. Autor: Captain Robert Kühni