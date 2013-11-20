Skyguide lanciert skybriefing
20.11.2013 BGRO
Skyguide führte in der Nacht vom 18. auf den 19. November 2013 ihre neue integrierte Briefing Lösung für Piloten ein, das neue Flugvorbereitungstool heisst skybriefing.Mit skybriefing werden sowohl die hoheitlichen als auch zusätzliche, kostenpflichtige Leistungen erbracht. Skybriefing überzeugt durch ein einheitliches Erscheinungsbild, unabhängig davon ob es von zuhause aus oder an einem Terminal auf dem Flugplatz genutzt wird. Im Zuge dieses Systemwechsels wird die flugplatzseitige Infrastruktur Schritt für Schritt abgelöst. Sie liegt künftig in der Verantwortung des Flugplatzhalters. Skybriefing ermöglicht Flugplatzbetreibern eine kostengünstige Anbindung der Infrastruktur und erfüllt damit ihre grundsätzlichen Anforderungen sowie jene des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL). Kostenlose Testphase für Benutzer nach Registrierung Die skybriefing Web-Applikation ist ab dem 19. November 2013 unter www.skybriefing.com online und kann während 14 Tagen, nach erfolgter Neuregistrierung, kostenlos getestet werden. Während dieser Zeit stehen dem Benutzer mit Ausnahme der Flugplanaufgabe sämtliche Funktionen zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Testphase ist skybriefing kostenpflichtig. Skybriefing basic kostet 56 Schweizer Franken im Jahr Das Basispaket skybriefing basic kostet CHF 56.- pro Jahr und beinhaltet folgende Service-Leistungen: • 1-Jahreszugang zu skybriefing Services • NOTAM / SNOWTAM und meteorologische Briefings • Uneingeschränkte Aufgabe von Flugplänen mit Startort in der Schweiz • Aufgabe von Flugplänen mit Startort ausserhalb der Schweiz • Vorschläge zu IFR-Routen und Validierung • Hangar-Funktion • SMS- / Email-Benachrichtigung • Helpdesk und fachmännische Unterstützung • Zugang zum skybriefing-Shop • Gruppen-Account Funktionen Zudem können weitere Produkte und Packages für individuelle Bedürfnisse über den skybriefing-Shop bezogen werden. Alle weiteren Informationen zu skybriefing finden Sie unter www.skybriefing.com.