Skyguide feiert Weltumrundung von Solar Impuls

Solar Impuls (Foto: Solar Impuls)

Skyguide feiert den Abschluss der Weltumrundung ihres Partners Solar Impulse, die Flugsicherungsdienste waren wichtiger Faktor für den Erfolg.

Solar Impulse hat gerade ihre Pionierleistung, die Welt in einem Solarflugzeug zu umrunden, abgeschlossen. Skyguide, der Schweizer Flugsicherungsanbieter, ist stolz, seit vielen Jahren als Partner Teil der Mission gewesen zu sein und hinter den Kulissen wertvolle Dienste für das Unternehmen und Abenteuer Solar Impulse erbracht zu haben. Die von skyguide erbrachten Leistungen haben mit zum Erfolg der Mission beigetragen.

Von skyguide zur Verfügung gestellte Services & Produkte:

Luftraumüberwachung Während der Testflüge in der Schweiz, stellte skyguide ihre Flugsicherungsdienste sowie Luftraumsektoren für diese speziellen Zwecke zur Verfügung. Solar Impulse wurde, wegen der operationellen Komplexität, Priorität bei vorteilhaften Wetterbedingungen eingeräumt.

Flugplanungstool Dank skybriefing, dem integrierten Flugplanungstool von skyguide, war Solar Impulse in der Lage, ihre Flugpläne effizient und einfach zu erstellen.

Aeronautical Information Management: 24h AIM-Helpdesk Bei allen Missionen betrieb skyguide einen 24-Stunden-Helpdesk-Service und unterstützte die Solar Impulse Crew mit wertvollen Luftfahrtinformationen.

Aeronautical Information Publications Skyguide lieferte ausführliches und aktuelles Karten- und Luftfahrtmaterial.

Operationelle Verfahren Um ein sehr langsam fliegendes Flugzeug mit aussergewöhnlich langer Flugdauer in grosser Höhe und in einem von kommerziellen Fluggesellschaften genutztem Luftraum integrieren zu können, mussten in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) besondere Verfahren entwickelt werden, welche weltweit Gültigkeit haben.

Eine weitere, indirekte, Unterstützung erfolgte durch das Air Traffic Control Team von Solar Impulse, bestehend aus Experten, die zuvor während Jahrzehnten bei skyguide tätig waren. Umfassende Kenntnisse der Flugsicherung waren notwendig, um dieses einzigartige Projekt Wirklichkeit werden zu lassen.

Daniel Weder, CEO skyguide: "Wir gratulieren unseren passionierten und hochprofessionellen Partnern und Kollegen von Solar Impulse. Wir sind stolz darauf, unseren Teil zu diesem innovativen Unterfangen beigetragen zu haben. Mit Überzeugung arbeiten wir an Initiativen für ökologische Nachhaltigkeit mit."

Für weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Solar Impulse und skyguide besuchen Sie bitte: discover.skyguide.ch