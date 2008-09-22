SkyCatcher Prototyp abgestürzt

Der vielversprechende Nachfolger für die Cessna 152, der C162 Cessna SkyCatcher, ist während eines Testfluges abgestürzt.

Der Testpilot konnte sich mit dem Fallschirm retten und wurde mit leichten Verletzungen ins Spital eingeliefert. Der C162 SkyCatcher Prototyp ist am 19. September während eines Testfluges über Kansas abgestürzt. Das Flugzeug hat während des Flugtestprogramms bereits 150 Flugstunden gesammelt. Für das neue Kleinflugzeug von Cessna liegen bereits 1000 Bestellungen vor. Wie es nach diesem Absturz mit dem Flugerprobungsprogramm weiter geht, liess Cessna noch nichts verlauten. Auch über die Ursache wurde bis jetzt nichts bekannt.