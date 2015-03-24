Simulator für HondaJet

HondaJet Simulator (Foto: Honda Aircraft)

Honda Aircraft wird an ihrem Hauptsitz Greensboro, North Carolina noch vor der Zulassung des Kleinjets einen Simulator in Betrieb nehmen.

Im Gespräch mit HondaJet wurde auch der Bau des neuen Trainingszentrum in Greensboro thematisiert. In diesem Schulungsgebäude wird ein Level D Simulator für den HondaJet das Hauptelement in der Pilotenausbildung bilden. Der Simulator wurde in enger Zusammenarbeit durch Flight Safety entwickelt und gebaut. Auch das Ausbildungsprogramm wurde zusammen mit dem Schulungsprofi Flight Safety entwickelt. Der Simulator wird das Gütesiegel von der US-amerikanischen Luftaufsichtsbehörde FAA und dem europäischen Pendant EASA erhalten.

Bei dem HondaJet handelt es sich um einen Kleinjet, der von Honda Aircraft entwickelt wurde, das Flugzeug soll nach langer Verzögerung ab Mitte Jahr am Markt verfügbar sein. Der Kleinjet von Honda besticht ganz eindeutig durch sein ungewöhnliches Konzept. Honda hat sich dazu entschieden, die General Electric Honda HF120 Triebwerke über dem Flügel anzustraken und nicht wie üblich am Rumpf, dies führt nach Aussagen des Herstellers im Rumpfbereich zu mehr Platz und einer kleineren Lärmbelastung in der Kabine.

Der Honda Jet ist in der Klasse der Very Light Jets angesiedelt und hätte ursprünglich ab 2010 am Markt verfügbar sein sollen. Für Honda Aircraft ist es der erste Business Jet, so ist die Verzögerung nicht weiter verwunderlich.