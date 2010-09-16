Sikorsky X2 erreicht Höchstgeschwindigkeit

Der Versuchsträger Sikorsky X2 hat am 15. September 2010 seine angepeilte Maximalgeschwindigkeit von 250 Knoten (463 km/h) erreicht.

Mit diesen 250 Knoten ist der Sikorsky X2 der schnellste Hubschrauber der je gebaut wurde. Es handelte sich bei diesem Testflug jedoch noch nicht um einen offiziellen Rekordflug, daher liegt der Geschwindigkeitsrekord weiterhin beim englischen Lynx Helikopter. Der Rekord bei Hubschraubern liegt offiziell bei 216 Knoten (400,87 km/h) und wurde am 11. August 1986 mit einem Westland Lynx erzielt. Im leichten Stechflug erreichte der Technologieträger X2 sogar 260 Knoten, dies ist die gerechnete Maximalgeschwindigkeit, die der X2 im Horizontalflug unter optimalen Bedingungen erreichen sollte. Der X2 Demonstrator soll zeigen, dass es möglich ist, Hubschrauber zu konstruieren, die im Reiseflug eine Geschwindigkeit von 250 Knoten fliegen können (463 km/h). Das Projekt wurde 2005 gestartet und hat mit diesem neuen Rekord einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Demonstrator ist mit einem gegenläufigen Rotor ausgelegt und hat für den schnellen Vorwärtsflug einen Zusatzantrieb eingebaut. Das neue Fluggerät ist mit einem Fly-by-Wire Flugsteuerungssystem, das auch Teile der aktiven Vibrationsdämpfung steuert, ausgerüstet.