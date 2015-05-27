Sikorsky S-97 absolvierte Jungfernflug

Sikorsky S-97 Raider maiden flight (Foto: Sikorsky)

Am 22. Mai absolvierte der erste S-97 Raider seinen Jungfernflug, am Steuer saßen die beiden Testpiloten Bill Fell und Kevin Bredenbeck.

Der Jungfernflug dauerte rund eine Stunde und verlief nach Angaben von Sikorsky zur vollsten Zufriedenheit des Herstellers. Bei dem S-97 Raider handelt es sich um einen neuen Hubschrauber mit zwei doppelläufigen Hauptrotoren und einem Druckpropeller, der dem neuen Helikopter zu seiner hohen Reisefluggeschwindigkeit von bis zu 240 Knoten (444 km/h) verhelfen soll. Der fünf Tonnen schwere S-97 wird von einer General Electric YT706 Propellerturbine mit einer Leistung von 1.900 kW angetrieben. Mit dieser starken Turbine soll der Raider eine Dienstgipfelhöhe von 10.000 Fuß (3048 m) erreichen. Der neue Hubscharuber wurde im September 2010 lanciert und wird aus firmeneigenen Mitteln finanziert.