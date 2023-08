Sikorsky S-76D erhält Zulassung

Die US amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat dem mittelschweren Hubschrauber S-76D am 12. Oktober 2012 die Musterzulassung erteilt.

Die ersten Maschinen sollen nach Angaben von Boeing noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Der Helikopterbauer Sikorsky konnte für diesen Typ bereits Bestellungen im Wert von 500 Millionen US Dollar entgegennehmen. Der S-76D ist mit zwei PW210S Triebwerken von Pratt & Whitney ausgerüstet und wurde gegenüber dem Vorgängermodell mit einem moderneren Rotorsystem und einer leistungsfähigeren Avionik versehen. Der Rumpf wird mit sämtlichen Teilsystemen in Tschechien bei Aero Vodochody gefertigt und anschliessend in die USA zur Endmontage geliefert. Das S-76D Flugtestprogramm wurde durch drei Maschinen bestritten, seit 1979 wurden mehr als 800 S-76 Hubschrauber ausgeliefert, von dem das neue Modell abgeleitet wurde.