Serien CJ4 hebt ab

Am 19. August hob die erste Cessna CJ4 aus dem Produktionslos 1 zum Jungfernflug ab.

Vier Monate nach dem ersten Testflug des CJ4 Prototypen konnte die erste Serienmaschine zum Testflug abheben. Der Flug startete auf der Air Force Base in McConnell und landete planmässig nach 41 Minuten auf dem Mid Continental Airport, wo Cessna zu hause ist. Die nächsten Flüge werden ab diesem Platz unternommen und dienen hauptsächlich zur Zertifizierung der Avionik Systeme und anderer Teilsysteme. Der erste Prototyp hat bereits 59 Flüge absolviert und dabei 90 Flugstunden geflogen.