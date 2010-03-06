Schlechte Verkaufszahlen bei Robinson

Der amerikanische Produzent von Kleinhubschraubern musste 2009 einen herben Absatzrückgang hinnehmen.

Das Familienunternehmen mit seinen rund 1000 Mitarbeitern aus Torrance in Kalifornien musste im vergangenen Geschäftsjahr einen Absatzrückgang von 57 Prozent verkraften. 2009 gelangten 408 viersitzige Robinson R44 und 25 zweisitzige R22 Kleinhubschrauber an die Kundschaft. Im Jahr 2008 produzierte RHC gesamthaft noch 893 ihrer Hubschrauber. Wegen des schlechten Geschäftganges musste die Belegschaft von 1400 Mitarbeitern auf rund 1000 Arbeiter abgebaut werden. Die Hubschrauberproduzenten rechnen erst ab 2012 mit einer Belebung des Marktes.