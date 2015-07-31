Satellitengeführte Routennavigation für Helikopter

Rega Helikopter (Foto: REGA)

Anfang Juli hat skyguide den Probebetrieb auf dem GNSS (Global Navigation Satellite System) Routennetz für Helikopter aufgenommen.

Dank diesen neuen Luftstrassen können entsprechend ausgerüstete Helikopter der Rega und der Schweizer Luftwaffe per Satellitennavigation im unteren Luftraum und mit Unterstützung der skyguide auch bei schlechtem Wetter Einsätze durchführen. Dies, unabhängig von Bodennavigationsanlagen.

Das sogenannte „Low Flight Network“ stellt eine der grössten Neuerungen im Schweizer Aviatiksystem dar. Vorerst werden eine Route vom Genfersee bis zum Bodensee sowie eine von der Zentralschweiz ins Tessin betrieben. Das „Low Flight Network“ ist das Resultat einer mehrjährigen Zusammenarbeit von Schweizer Luftwaffe, Rega, BAZL, MeteoSchweiz und skyguide sowie deren Tochtergesellschaft SkySoft-ATM.

Während der Testphase wird das System gründlich evaluiert, um später auch anderen Nutzern angeboten werden zu können. Die neuen Routen ermöglichen es Helikoptern, im Blindflug in geringeren Höhen zu fliegen als die heutigen Luftstrassen es zulassen.Um im unteren Luftraum als Instrumentenflug (Blindflug), d.h. mit Unterstützung der Flugsicherung fliegen zu können, mussten die Helikopter für den Blindflug ausgerüstet, zertifiziert und die Piloten entsprechend ausgebildet werden. Auch die FlugverkehrsleiterInnen und Flugsicherungsangestellten der skyguide durchliefen ein spezielles Training für diesen erweiterten Aufgabenbereich.

Das GNSS „Low Flight Network“ ist eines der grössten Projekte im Rahmen des Schweizer Technologievorhabens CHIPS und wurde gemeinsam durch die Luftwaffe, REGA und skyguide finanziert. Skyguide gehört zu den europäischen Pionieren in der Entwicklung von satellitengestützten Navigationsverfahren.

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