Russischer Hubschrauber abgestürzt

Bei einem Hubschrauberabsturz in Russland sind 16 Insassen ums Leben gekommen, zwei Personen mussten mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Bei dem abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen mittelschweren Mil Mi-8 von Spark+ Avia aus St. Petersburg. Der Unfall ereignete sich in der Region von Murmansk, der Hubschrauber stürzte bei schlechtem Wetter am Samstagabend in den Munozero See. An Bord des Helikopters befanden sich neben fünf Besatzungsmitgliedern dreizehn Passagiere, darunter wichtige Lokalpolitiker und Unternehmer aus der Region. Der Hubscharuber ist vermutlich wegen schlechten Wetters abgestürzt. Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet.