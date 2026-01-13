Rundflüge mit ALPEN AIR

Alpen Air Cessna T206H (Foto: Alpen Air)

Zum Beginn des neuen Jahres erweitert die ALPEN AIR Aviation GmbH ihr Angebot um kurze Rundflüge über Augsburg.

Mit dem neuen Format reagiert das Unternehmen auf eine zunehmende Nachfrage nach stadtnahen, zeitlich überschaubaren Flugerlebnissen aus dem Raum Augsburg.

Die neuen Rundflüge dauern rund 20 Minuten und ermöglichen einen Blick auf zentrale Wahrzeichen der Fuggerstadt – darunter Altstadt, Dom, Perlachturm, Rathaus und Fuggerei – ohne diese direkt zu überfliegen. Die Streckenführung wurde so gewählt, dass möglichst viele Sehenswürdigkeiten sichtbar sind, zugleich aber lärmsensible Bereiche bewusst umgangen werden.

„Gerade zum Jahresanfang merken viele Menschen, dass sie Lust auf neue Perspektiven haben – ohne dafür weit zu reisen“, sagt Simon Ambrosius, Mitgründer und Pilot von ALPEN AIR. „Das war für uns ein guter Zeitpunkt, ein Angebot umzusetzen, das uns aus der Region schon lange gespiegelt wurde.“

Die in Bayern beheimatete ALPEN AIR ist vor allem für alpine Erlebnisflüge bekannt, die ein bis zwei Stunden dauern und über Seenlandschaften, Bergkämme sowie bekannte Wander- und Skigebiete der Alpen führen. Die Augsburger Kurzflüge stellen bewusst eine Ergänzung dieses Angebots dar – mit klarem regionalem Fokus und geringem Zeitaufwand.

„Die Nachfrage nach genau solchen kurzen Flügen kam in den vergangenen Jahren immer wieder von Hotels, touristischen Partnern und Privatpersonen aus Augsburg und dem Umland“, erklärt Moritz Reuter, Geschäftsführer und Mitgründer von ALPEN AIR. „Dass wir dieses Angebot nun zum Jahresauftakt realisieren, passt gut – weil es aus der Region heraus entstanden ist.“

Auch der Flughafen Augsburg sieht in dem neuen Angebot einen passenden Start ins Jahr. Flughafenchef Maximilian Hartwig betont: „Die Rundflüge verbinden regionale Sichtbarkeit mit Rücksichtnahme. Sie zeigen Augsburg aus einer neuen Perspektive, ohne die Stadt unnötig zu belasten.“

Weitere Informationen und Buchungen unter www.alpenair.de.