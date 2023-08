Rollout des ersten Phenom 300

Am 12. April 2008 konnte Embraer den ersten leichten Jet Phenom 300 aus den Fabrikhallen vom Werk Gaviao Peixoto rollen.

Mit dem Phenom 300 wird Embraer in dem Segment der kleinen Business Jets neue Standards setzten. Der Very Light Jet Phenom 100 wurde bereits im Juni 2007 fertig gestellt und befindet sich in der Flugerprobung. Nach verschiedenen Bodentests wird der Phenom 300 in diesem Sommer zu seinem Erstflug abheben. Die zweite Maschine befindet sich bereits in der Endmontage. Der Phenom 300 wird auf einer Reiseflughöhe von 45.000 Fuss mit einer maximalen Reisegeschwindigkeit von Mach 0,78 fliegen können.