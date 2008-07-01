Rollout Cirrus The Jet

Vor einem Jahr ging Cirrus an die Konstruktion eines neuen einmotorigen, leichten Jets. The Jet wurde nun fertig und wird bald mit dem Flugtestprogramm beginnen.

Das Testflugzeug mit der Bezeichnung V1 wurde dem Flugtestteam übergeben und wird in Kürze mit ersten Rollversuchen beginnen, bevor er zum Jungfernflug abheben wird. Der handliche Kleinjet wird durch eine Turbine von Williams angetrieben. Der Jet wird auf einer Höhe von 25.000 Fuss mit einer Geschwindigkeit von 300 Knoten unterwegs sein.