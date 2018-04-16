Rekordjahr für Air Charter Service

Bombardier Challenger 650 (Foto: Bombardier)

Die deutsche Niederlassung des Air Charter Service (ACS) verzeichnete im vergangenen Jahr einen Anstieg der Charteraufträge um 23 % sowie ein Umsatzplus in Höhe von 31 %.

Damit war 2017 das bislang erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Gründung des Standorts im Jahr 2010. Caroline Werf, Geschäftsführerin von ACS Deutschland, sagt dazu: „2017 war ein großartiges Jahr für unsere drei Charterbereiche – Privatjet-, Gruppen-, und Frachtcharterflüge. Alle Bereiche konnten ihre Umsätze im Vergleich zum Vorjahr steigern. Den größten Zuwachs erzielten wir bei Cargo-Charterflügen. Diesem Wachstum haben wir es teilweise auch zu verdanken, dass wir im vergangenen Jahr bei der World Cargo Awards-Gala in München zum wiederholten Male als ‚Charter Broker of the Year‘ ausgezeichnet wurden.

„Auch mit Blick auf die Charteraufträge war 2017 ein spannendes Jahr. So waren wir beispielsweise am World Club Dome von Big City Beats beteiligt. Für dieses Event haben wir einen vollständig individualisierten Airbus A340 organisiert, mit dem sich zum Auftakt des Riesen-Partywochenendes in Frankfurt einige der berühmtesten DJs der Welt in die Lüfte erhoben. Wir haben außerdem dringend benötigte Hilfe nach Somalia gebracht und ein Expertenteam sowie Hilfsgüter nach Hargeisa geflogen, um die Krisenhilfe vor Ort im Kampf gegen die Folgen einer schweren Dürre zu unterstützen.

„Ein weiterer Grund zur Freude ist unser Onboard Courier-Team in Frankfurt, das im letzten Jahr über 1.700 Buchungen bewältigte – mehr als das Doppelte als im Vorjahr! Wir freuen uns darauf, in den nächsten Monaten einen eigenen OBC-Standort in Frankfurt eröffnen zu können.

Die Ergebnisse zeigen, dass unser Team im letzten Jahr hervorragende Arbeit geleistet hat. Ein Team, das ebenfalls schnell wächst: Wir beschäftigen zurzeit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankfurt – zehn mehr als im Vorjahr – und planen, in den nächsten zwölf Monaten weitere Arbeitsplätze zu schaffen.“

ACS Deutschland