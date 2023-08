Rega testet neues Anflugverfahren

Vom 28. bis zum 30. Januar testet die Rega ein neues Helikopter-Anflugverfahren auf das Spital Interlaken sowie das Inselspital Bern. Mit diesem Anflugverfahren kann die Sicherheit bei kritischen Wetterbedingungen erhöht werden.

Die Rega führt nach Absprache mit der Flugsicherungsinstanz Skyguide Versuchsflüge mit Unterstützung von GPS-Daten (Global Positioning System) durch. Es handelt sich dabei um ein satellitengestütztes Anflugverfahren für Helikopter. GPS-Anflüge werden der Rega in Zukunft ermöglichen, mit satellitengestütztem Instrumentenanflug einen Spitallandeplatz trotz schlechten Wetters anzufliegen. So sind in Zukunft auch Einsätze möglich, die heute aufgrund ungenügender meteorologischer Verhältnisse bisher nicht durchgeführt werden konnten. Mit diesem international bereits anerkannten Anflugverfahren kann die Sicherheit für Patient und Besatzung erhöht werden. Die neuen Anflugverfahren auf das Spital Interlaken und das Inselspital Bern werden vom 28. bis zum 30. Januar getestet. Während dieser Zeit muss deshalb in den Regionen Interlaken, Spiez und Flamatt bei Bern mit erhöhtem Flugverkehrsaufkommen gerechnet werden.

Helikopter-Anflugverfahren mit Unterstützung von GPS-Daten sind im Ausland bereits vielerorts etabliert. Die Rega wird im Rahmen dieses Projekts seit einigen Jahren von der zuständigen EU-Kommission, der Eurocontrol (Europäische Flugsicherungsbehörde) sowie der Europäischen Satellitenaufsichtsbehörde GNSS beraten und unterstützt.

