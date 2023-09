Rega rettet Frau in Moutier

Rega Sucheinsatz in der Nacht (Foto: Rega)

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega stand heute Nacht, 27. September 2023, für eine vermisste Frau im Einsatz.

Die Crew des aufgebotenen Suchhelikopters der Rega konnte die 79-jährige Frau dank des im Helikopter eingebauten Mobilfunksuchgerätes finden. Sie war mit dem Auto über eine Böschung gestürzt. Die erfolgreiche Rettungsaktion wurde mit Unterstützung der Kantonspolizei Bern, des Fedpol, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

In der Nacht auf heute alarmierte die Kantonspolizei Bern die Rega und forderte Unterstützung aus der Luft an: Eine 79-jährige Frau wurde in Moutier vermisst. Der Einsatzleiter bot daraufhin den Rega-Suchhelikopter der Basis Wilderswil auf. In Zusammenarbeit mit dem Fedpol konnte die Rega-Crew das Telefon der Frau während des Suchfluges orten. Der Crew gelang es, mit Unterstützung des Suchscheinwerfers am Helikopter und des so genannten Lifeseeker – ein Gerät, das ein Mobiltelefon detektieren und dessen Standort eingrenzen kann – etwas Reflektierendes im Wald zu lokalisieren. Die Crew informierte die Polizei darüber und landete mit dem Helikopter in der Nähe. Es stellte sich heraus: Die Frau war mit ihrem Auto in Moutier eine Böschung hinuntergestürzt und im Auto eingeklemmt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde die leicht verletzte Frau von der Feuerwehr aus dem Auto befreit, medizinisch versorgt und mit der Ambulanz ins Spital gefahren.