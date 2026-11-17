Rega rettet Frau aus Höhle

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega rettete gestern Sonntagnachmittag, 15. November 2026, eine Frau aus einer Eishöhle bei Hasliberg.

Im Einsatz standen nebst der Rega-Crew der Basis Wilderswil drei Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz.

Die erfahrene Höhlengängerin wollte zusammen mit ihrer Begleitung die als «Eishöhle» bekannte Klufthöhle oberhalb von Meiringen erkunden. Beim ersten, steilen Abstieg im vorderen Bereich der Höhle kam es zum Absturz. Die gestürzte Frau blieb kopfüber in den Seilen einer Strickleiter hängen. Ihr Begleiter verliess die Höhle und alarmierte die nationale Luftrettungszentrale der Rega via Rega-App.

Da sich die Frau an einem schwer zugänglichen Ort befand, bot die Rega-Einsatzleiterin zusätzlich drei Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz auf. Der Eingang der Höhle befindet sich in bewaldetem Gebiet. Deshalb setzten der Pilot und der Rettungssanitäter die Rega-Notärztin sowie die Bergretter mit der Rettungswinde in der Nähe des Höhleneingangs ab und landeten anschliessend auf einer nahen Lichtung.

Die drei Rettungsspezialisten der Alpinen Rettung Schweiz konnten zur verunglückten Person absteigen, sie sichern und mit Hilfe eines Flaschenzugs gemeinsam zurück an die Oberfläche gelangen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort flog die Rega-Crew die Frau mit leichten Verletzungen in ein Regionalspital.

Rega