Rega nach Lawinenabgang nahe Gerschnialp im Einsatz

Erste Rega Einsätze mit dem Airbus H145 D3 (Foto: Rega)

Die Rega stand gestern Nachmittag nach einem Lawinenabgang nahe der Gerschnialp, Obwalden in Engelberg im Einsatz.

Zwei Personen wurden vom Lawinenkegel evakuiert und eine davon mit einer leichten Verletzung ins nächste geeignete Spital geflogen. Kurz vor 13:30 Uhr lösten zwei Freerider nahe der Gerschnialp in Engelberg (OW) eine Lawine aus. Eine Person beobachtete den Lawinenabgang von der Gerschnialp aus und alarmierte umgehend die nationale Luftrettungszentrale der Rega über die Alarmnummer 1414.

Die Rega-Einsatzleiterin bot sogleich die Helikopter-Crew der Einsatzbasis Erstfeld sowie zusätzlich mehrere Lawinenhundeführer und Bergretter der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) auf. Vor Ort evakuierte die Helikopter-Crew die beiden Personen vom Lawinenkegel. Eine Person war unverletzt geblieben, die andere wurde nach kurzer medizinischer Versorgung mit einer leichten Verletzung ins nächste geeignete Spital geflogen. Weil vor Ort unklar war, ob zusätzlich noch andere Personen von der Lawine verschüttet worden waren, suchten die Einsatzkräfte den Lawinenkegel gründlich ab und konnten später Entwarnung geben.

So verhalten Sie sich richtig, wenn Sie Zeuge eines Lawinenunglücks werden:

Beobachten Sie den Lawinenniedergang und die erfassten Personen genau (Zeitpunkt/Ort des Verschwindens)

Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit

Verschaffen Sie sich einen Überblick

Alarmieren Sie die Rettungskräfte (Alarmnummer 1414 oder Rega-App)

Beginnen Sie die Kameradenrettung, sofern möglich

Rega