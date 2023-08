Rega auf der Überholspur ins Verkehrshaus!

Am Dienstag wurde ein Rega-Helikopter des Typs Agusta A 109 K2 ins Verkehrshaus gefahren. Nach 17 aktiven Einsatzjahren steht er künftig im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern.

Der Rega-Helikopter mit der Immatrikulation HB-XWG wurde am Dienstagvormittag per Lastwagen ins Verkehrshaus der Schweiz in Luzern transportiert. Bei diesem Rettungshelikopter handelt es sich um den ersten Rega-Helikopter des Typs Agusta A 109 K2. Während rund 17 Jahren stand er im Dienste der Patienten.

HB-XWG – mit prägnantem Kurznamen „Golf“ – steht ab 31. März als Attraktion in der neu gestalteten Luft- und Raumfahrthalle im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern. Anlässlich dessen 50-jährigen Bestehen und 100 Jahre Luftfahrt in der Schweiz schenkt die Rega den schmucken Helikopter dem Museum und gibt ihn damit den Rega-Gönnern und der Öffentlichkeit zurück.