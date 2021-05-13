RUAG und Pilatus festigen Zusammenarbeit

Pilatus PC-12 1500ste Maschine (Foto: Pilatus Aircraft)

RUAG Aerostructers und Pilatus haben sich dazu entschieden, die langjährige Zusammenarbeit weiterzuführen.

RUAG Aerostructures und die Pilatus Flugzeugwerke AG verlängern ihren bestehenden Vertrag und einigen sich zusätzlich auf Folgeaufträge für wichtige Bauteile der einmotorigen Turboprop-Flugzeuge PC-7, PC-12 und PC-21. Beide Unternehmen setzen damit ihre langjährige Zusammenarbeit fort.

RUAG Aerostructures und Pilatus arbeiten bereits seit Jahren zusammen. Verschiedene Bauteile für die Flugzeugtypen PC-7, PC-12 und PC-21 werden am RUAG Aerostructures Werk in Emmen für den Schweizer Flugzeugbauer produziert und montiert. Die beiden Unternehmen einigten sich nun auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis 2025.

Langjährige Erfahrung und Kompetenzen für Vertragsverlängerung entscheidend

Mit der Vertragsverlängerung bis 2025 bleibt RUAG Aerostructures für die Herstellung des Höhenleitwerks für den PC-12 verantwortlich. Über 1800 ausgelieferte Flugzeuge und insgesamt rund 9 Mio. Flugstunden bestätigen die Vielseitigkeit des PC-12. Vor diesem Hintergrund ist auch zukünftig mit guten Verkaufszahlen für das Flugzeug zur rechnen. RUAG Aerostructures ist es gelungen, erneut eine langfristige Kooperation zu sichern.

Folgeaufträge auch für PC-21

RUAG Aerostructures konnte sich auch für den PC-21 Folgeaufträge sichern. Für zwölf weitere Flugzeuge werden im Werk in Emmen die gesamte Rumpf- und Flügelstruktur produziert. Das einmotorige Turboprop-Trainingsflugzeug wird von den weltbesten Luftwaffen für die Ausbildung von Militärpiloten verwendet. Der Produktionsstart der zwölf Maschinen ist für den Spätsommer 2021 geplant.

“Wir sind stolz, dass ein Stück RUAG Aerostructures in jedem PC-12 und PC-21 steckt. Es freut uns sehr, die bewährte Zusammenarbeit mit unserem Partner Pilatus fortzusetzen und weiter zu vertiefen. Für unser Werk in Emmen sind die Aufträge ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Zukunft unseres Unternehmens», sagt André Wall, CEO von RUAG International.

Markus Bucher, CEO von Pilatus, sagt: «Selbstverständlich freut sich Pilatus immer, wenn sie Aufträge in der Schweiz platzieren kann und somit hilft, den Schweizer Werkplatz zu stärken. Die Zusammenarbeit mit RUAG ist erprobt und die Fachkompetenz hervorragend. Pilatus erwartet von RUAG aber, dass Kosten eingespart um konkurrenzfähiger zu werden. Die Pilatus Produkte werden fast ausschliesslich für den internationalen Markt hergestellt und sind somit grossem Wettbewerbsdruck ausgesetzt.»

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