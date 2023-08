Pro Regionalflughafen Grenchen gegründet

Unternehmen aus dem Raum Biel-Grenchen-Solothurn haben den Verein Pro Regional-flughafen Grenchen gegründet.

Im Zentrum steht gegenwärtig der Masterplan für die Weiterentwicklung des Flughafens Grenchen mit dem Kernstück Pistenverlängerung. Der Flughafen Grenchen hat seine Entwicklungspläne im Spätsommer 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit dem Masterplan 2020 stellte er Transparenz über seine Absichten her.Unmittelbar nach Publikation des Masterplans haben sich verschiedene wachstums- und wirtschaftskritische Organisationen reflexartig gegen die moderaten Entwicklungsabsichten des Flughafens Grenchen ausgesprochen. Dabei ging vergessen, dass der Flughafen Grenchen für viele regional verankerte, direkt oder indirekt international tätige Arbeitgeber eine grosse Bedeutung hat. Diese Unternehmen tragen die Verantwortung für die Arbeitsplätze Tausender Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region.Die Entwicklungsabsichten des Flughafens Grenchen finden die Zustimmung und die Unterstützung zahlreicher Unternehmungen im Raum Biel-Grenchen-Solothurn. Vertreter namhafter Firmen aus der Region haben sich deshalb im Verein „Pro Regionalflughafen Grenchen“ organisiert. Sie wollen ein Gegengewicht zu tendenziell wirtschaftskritischen, medial umtriebigen Organisationen schaffen. Der Verein wird präsidiert von Robert Mathys, Managing Director der RMS Foundation, Bettlach. Die Geschäfte des Vereins führt Jürg Möri, Grenchen.Der Verein wird mittels Medienarbeit in die Diskussion eingreifen und die Position der regionalen Wirtschaft zur Entwicklung dieser wichtigen Verkehrsinfrastruktur deutlich machen. Darüber hinaus vermittelt er auch Hintergrundinformationen und Argumente an Meinungsmacher und Entscheidungsträger. Für die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bildet der Verein Schwerpunkte im Rahmen von Informationsveranstaltungen, Mailings und anderem mehr. Auf der Website www.pro-rfp.ch kann sich die Öffentlichkeit ab Mitte März über die Haltung des Vereins und seine Ziele informieren.

Verein Pro Regionalflughafen Grenchen