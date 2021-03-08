Privatjet Pauschalreisen ab Deutschland

Cessna Citation CJ3+ (Foto: Cessna)

Erster Anbieter für Privatjet-Pauschalreisen startet ab Deutschland durch. Travelcoup Deluxe hebt von Frankfurt, München und Düsseldorf mit Privatreisemöglichkeiten ab.

Reisen in herausfordernden Zeiten wieder zum Erlebnis machen: Mit Travelcoup Deluxe nimmt der erste Premium-Reiseveranstalter in Deutschland den Flugbetrieb auf, der exklusiv Pauschalreisen mit dem Privatjet im Einzelplatzverkauf anbietet, die ab sofort buchbar sind.

Das Schweizer Reise-Startup steuert im Sommerflugplan jeweils zweimal wöchentlich im Liniendienst ab Frankfurt, München und Düsseldorf die beiden beliebten Mittelmeer-Urlaubsdestinationen Mallorca und Ibiza an. Zusätzlich gibt es ab München und Frankfurt zwei wöchentliche Rotationen nach Nizza. Ab der bayerischen Landeshauptstadt stehen darüber hinaus zwei wöchentliche Flüge nach Venedig auf dem Flugplan. Ab Zürich in der Schweiz bietet Travelcoup Deluxe ebenfalls Pauschalreisen mit Privatjets im Liniendienst nach Mallorca, Ibiza und Nizza sowie Amsterdam an.

Travelcoup Deluxe wurde im Sommer 2020 von den Unternehmern Niclas Seitz (CEO) und Dr. Karsten Güttler (Vorsitzender des Aufsichtsrates) mit dem Ziel gegründet, das Pauschalreise-Segment im Luxus- und Premiumbereich zu revolutionieren. Das Unternehmen mit Sitz in Sarnen (Schweiz) firmiert unter dem Namen Travelcoup Schweiz AG und vereint Schweizer Innovationsgeist mit der langjährigen Expertise der Gründer in den Bereichen Tourismus, Unternehmensberatung und Finanzen sowie IT- und Softwareentwicklung.

„Travelcoup Deluxe bietet ein Geschäftsmodell, das in ganz Europa einzigartig ist: Eine Pauschalreise mit dem Privatjet im Einzelplatzverkauf – so wird Reisen und Fliegen endlich wieder zu einem echten Erlebnis“, erläutert Niclas Seitz, CEO von Travelcoup Deluxe. „Nach dem erfolgreichen Produktlaunch in der Schweiz im vergangenen Jahr war die Expansion nach Deutschland für uns der nächste logische und strategische Schritt. Der Privatjet ist der klare Gewinner der Krise, dementsprechend ambitioniert sind auch unsere Wachstumspläne: Wir wollen unsere Strecken und Frequenzen möglichst bereits im ersten Geschäftsjahr verdoppeln.“

Das exklusive First-Class-Reiseerlebnis zum Business-Class-Preis wird mit Travelcoup Deluxe erschwinglich, da sich die Reisenden den Privatjet mit anderen Passagieren teilen. Maximal sind jedoch acht Fluggäste an Bord, was in den aktuellen Zeiten für ein zusätzliches Sicherheits- und Komfortgefühl sorgt. Sieben Tage Mallorca inklusive Premium-Hotel, Flug im Privatjet mit Luxus-Catering und zwei Transfers sind so ab München beispielsweise bereits ab 2.320 Euro pro Person buchbar.

Mit Travelcoup Deluxe beginnt die Erholung zudem bereits am Flughafen: Keine Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und der Gepäckausgabe sowie eine sehr hohe Flugplan-Stabilität ohne Verspätungen sorgen von Beginn an für Entspannung.

„Gerade jetzt, wo sich so viele Menschen aufgrund der Entbehrungen durch Corona besonders nach ihrem nächsten, wohlverdienten Urlaub sehnen, war für uns der geeignete Zeitpunkt für den Marktlaunch – trotz der Pandemie“, ordnet Niclas Seitz die Wahl des Marktstarts ein. „Die Reiselust der Deutschen ist ungebrochen und wir bieten ihnen mit unserem Produkt alles, was eine rundum unbeschwerte Auszeit ausmacht, wenn Reisen wieder unkomplizierter möglich ist: Komfort, Sicherheit und Zeiteffizienz bei gleichzeitigem Premium-Service.“

Travelcoup Deluxe ist sich seiner Umweltverantwortung bewusst und verpflichtet sich zur Verminderung des CO2-Ausstoßes: So kompensiert das Unternehmen bei jeder Buchung automatisch und in vollem Umfang die mit der Reise verbundenen Treibhausgas-Emissionen. Darüber hinaus stehen bereits jetzt an jeder Destination Transfers mit Elektroautos zur Verfügung, zudem befindet sich an jedem Zielort mindestens ein Premium-Hotel im Portfolio, das besonderes Augenmerkt auf Ökologie und Nachhaltigkeit legt.